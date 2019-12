Migranti | la denuncia di Sea Eye | “Un libico ha afferrato un neonato e lo ha lanciato a

(Di martedì 24 dicembre 2019) I volontari della nave Alan Kurdi, momentaneamente ferma nel porto di Marsala, hanno raccontato gli episodi di violenza che si verificano ancora in Libia, e chiedono all'Ue di "porre fine alla disumana politica di rimpatrio in Libia dei soccorsi in mare" e a tornare "a una politica umanitaria orientata ai diritti umani".

