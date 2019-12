Meghan Markle e Harry | Archie è la star della loro cartolina di Natale

Leggi la notizia su dilei

(Di martedì 24 dicembre 2019)rompono finalmente il silenzio e lo fanno con una Christmas Card in cui il protagonista assoluto è. A sette mesi Baby Sussex sembra aver ereditato il senso dello spettacolo dalla sua mamma. Così nelladiappare in primo piano, sorridente e bellissimo, mentre guarda incuriosito la fotocamera. Alle spalle del piccolo ci sono, seduti accanto all’albero di. L’exdi Suits e il secondogenito di Lady Diana sorridono felici, osservando. Una foto che racconta una famiglia come tante altre e la magia delle festività trascorse con le persone che amiamo. “Buondalla nostra famiglia alla vostra”, hanno scritto, infrangendo ancora una volta le regole, per puntare su uno stile più informale e amichevole. A condividere il biglietto di auguri su Twitter è stata la Queen’s ...

