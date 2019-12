M5S a pezzi pure negli enti locali Maxi-fuga grillina | Luigi Di Maio

(Di martedì 24 dicembre 2019) La scossa è stata avvertita da Bolzano a Palermo. Quella più forte, s’è scatenata nel momento in cui Beppe Grillo ha voluto il governo M5s-Pd, dando vita a un fuggi fuggi dal MoVimento Cinque Stelle di espondi ogni ordine e grado di incarico e carica elettiva. Consiglieri di quartiere, consiglieri comunali e regionali e non ultimo parlamentari nazionali (compresi espondell’esecutivo) hanno detto addio al capo politicoDi. Una fuori uscita di decine e decine di oramai ex pentastellati che hanno lasciato i rispettivi gruppi, per passare, per la maggior parte dei casi o ai gruppi misti o nel centrodestra. Mentre, in ambito nazionale, finora sono 14 i parlamentari del M5s (6 deputati e 8 senatori) che dall’inizio della legislatura hanno abbandonato i gruppi grillini. Se fosse in vigore la norma tanto desiderata da Di, “100 mila euro di ...

