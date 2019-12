La lettera aperta | “Buon Natale infermieri sanniti ‘in esilio' ”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 24 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo laa firma di Maurizio Lombardi, infermiere iscritto al Mic&P.s. e iscritto all’Usb. “Buone felice anno nuovo daglifuori provincia e fuori regione. Un augurio di buone feste ai colleghi che trascorreranno l’ennesimolontani da casa. Buona coloro che trascorreranno le feste elargendo assistenza sanitaria fra corsie, barelle in p.s. e 118, lontani dal Sannio. Buona coloro che da anni aspettano di poter tornare a casa, nella loro terra, per lavorare li dove hanno lasciato cuore, famiglia ed origini. Buona questiche avrebbero tutto il diritto di ritornare, idonei in una graduatoria (delibera n°1341 dell’11/12/2015) che rimane ferma, paralizzata immobile da poco meno di 2 anni!!! E per un altro ...

