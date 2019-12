Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 24 dicembre 2019) Ex sindaco di Verona ed eurodeputato,è tornato a parlare dellain cui ha militato per anni e che ora, complice anche il cambio di nome, non è più quella che lui ha conosciuto. Nel corso di un’intervista radiofonica,ha sparato a zero su Matteo: “Quando sei leghista per 25 anni come me ci rimani per sempre, anche semi ha buttato fuori. È lache purtroppo comeè morto” ha detto parlando dopo il congresso di Milano di sabato 21 dicembre.“Le battaglie per le quali io e quasi tutti i leghisti di quell’epoca entrammo nellasono state cancellate – ha detto-. Vengono utilizzate come slogan al nord, ma a livello nazionale il federalismo è un tema che è stato cancellato“. Le critiche cheha mosso vertono in particolare sulle differenze tra ladel ...

notizieit : Flavio Tosi contro Salvini: “La #Lega è un partito morto” - GeaPilato : RT @BrianoGianluca: Tosi: «Salvini piccolo omino incapace e fannullone» L’ex sindaco di Verona ed ex leghista pubblica su Facebook un post… - Tangotredici : RT @BrianoGianluca: Tosi: «Salvini piccolo omino incapace e fannullone» L’ex sindaco di Verona ed ex leghista pubblica su Facebook un post… -