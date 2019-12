(Di martedì 24 dicembre 2019) “Mi sono innamorata disenza una ragione, per incanto. E poi, all’improvviso, l’ho perso due volte”. Sono le parole di, exdel cantautore napoletano, morto il 4 gennaio 2015.Quando l’artista è scomparso i due erano già separati di fatto ma insieme, lui e, avevano passato vent’anni. Dal loro matrimonio erano nati tre figli (Sara, 23 anni, Sofia, 18, e Francesco, 13). A quasi cinque anni dalla morte di, laha voluto raccontare la loro storia in un libro (Resta l’amore intorno, Edizioni Sperling & Kupfer) e sulle pagine di Vanity Fair.″È stato doloroso ma catartico. Ho tirato fuori una parte di me che nascondevo ... Dopo la morte dici sono staticommenti, troppe interpretazioni, avevo paura si fosse spostata ...

Leggi la notizia su huffingtonpost

HuffPostItalia : Fabiola Sciabbarrasi, moglie di Pino Daniele: 'Conobbi Pino a casa di Trosi. Troppi commenti sulla sua morte, ma l'… - mariatroiano1 : RT @VanityFairIt: «Un grande amore non muore mai» #PinoDaniele - ilkiton68 : RT @VanityFairIt: «Un grande amore non muore mai» #PinoDaniele -