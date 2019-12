Diletta Leotta e Daniele Scardina a Milano | “È una storia importante”

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il pugileha raggiunto: la sorpresa è stata sicuramente gradita dalla bellissima giornalista. Il settimanale Chi, infatti, ha seguito la coppia che è ormai uscita allo scoperto. Ad un mese di distanza dalla romantica vacanza alle Maldive,ha lasciato Miami per raggiungere, dove si trova. Una cenetta romantica per due, tanti baci e coccole. Di fronte ai giornalisti, inoltre,il pugile ha lasciato una dichiarazione molto importante. Vediamo che cosa ha detto.sorprende la giornalistae la raggiunge aper una cenetta romantica poco prima di Natale. Carezze, baci sulla mano e coccole:riserva tutto il suo lato tenero per. Il settimanale di Alfonso Signorini, però, ha pizzicato la coppia e ha pubblicato alcuni scatti in esclusiva. Niente ...

infoitcultura : Diletta Leotta, la bellissima a cui non è concesso sbagliare - lady_hawketwt : @carda_gio L’eterna lotta tra avere il fisico o il cervello, o come nel caso della perfezione sia l’uno che l’altro… - infoitcultura : King Toretto e il Natale con Diletta Leotta: “È una storia importante, non ha più senso negarlo” -