Cremona | gli agenti a quattro zampe Labor e Firda visitano i bambini in ospedale

(Di martedì 24 dicembre 2019) I pazienti dei reparti di pediatria e oncologia dell'dihanno potuto trascorrere una piacevole mattinata di vigilia di Natale in compagnia di due "poliziotti speciali",e Frida. Il reparto dell'unità cinofila della polizia di Stato ha visitato l'cremonese, per regalare attimi di spensieratezza a chi è meno fortunato e dovrà trascorrere le feste su un letto di

Leggi la notizia su milano.fanpage

ADM_assdemxmi : RT @WelfareNetwork: Cremona Ultimo martedì di dicembre con gli agricoltori di Coldiretti in via Monteverdi, si riparte in gennaio https://t… - WelfareNetwork : Cremona Ultimo martedì di dicembre con gli agricoltori di Coldiretti in via Monteverdi, si riparte in gennaio - WelfareNetwork : Cremona ,gli auguri di ADAFA ed il calendario di gennaio 2020 -