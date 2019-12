CorSport | Lobotka ipotesi accreditabile A Giuntoli lo raccomandò Hamsik

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 24 dicembre 2019) Uno dei nomi fatti per il centrocampo del Napoli è quello di. Alo suggerì, scrive il Corriere dello Sport. Il direttore sportivo del Napoli “aveva mandato i suoi osservatori speciali in Spagna per studiare Fabian Ruiz ma aveva scoperto anche la lungimiranza di questo slovacco, regista classico, che alle spalle diera riuscito a conquistarsi la stima e la riconoscenza del proprio capitano”. Corre molto,, ha gamba, “e uno spiccato senso geometrico, una clausola che ha frenato il decollo della trattativa eventualmente destinata ad evolversi già un anno e mezzo fa: ma adesso i tempi sono cambiati, il Celta Vigo sta attraversando un periodaccio, è affossato in classifica, annaspa”.rappresenta una tentazione ma non può essere considerato una vera e propria trattativa. “Lo è stato superficialmente in passato, perché al mercato si sa come vanno ...

