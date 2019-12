Cessioni Juventus | non solo Emre Can e Mandzukic | altri 3 addii

(Di martedì 24 dicembre 2019)- Un doppio acquisto in entrata finanziato da ben 5. Questo il piano bianconero in vista della prossima finestra di mercato invernale. NonedCan, i bianconeri potrebbero salutare3 giocatori. Perin sarebbe pronto a riabbracciare il Genoa: un affare che potrebbe concretizzarsi sulla base del prestito con diritto di riscatto in favore dl club rossoblù. Verso l’addio anche Rugani, il quale potrebbe dire sì alla corte del Leicester., ecco quanto incasseranno i bianconeri Occhio anche al possibile addio di Pjaca, il quale potrebbe esser ceduto in prestito per consentirgli di ritrovare la giusta condizione fisica dopo circa 2 anni di infortuni. 5,5 milioni la cessione di, 35 milioni la valutazione diCan, circa 10-12 quella di Perin. Possibile addio anche per Rugani, valutato 30 milioni. Leggi anche: ...

Leggi la notizia su juvedipendenza

infoitsport : Juventus, decise le prime due cessioni di gennaio - VittorioXlater : @PAPLURA @DiFrancescoM93 'Mi spezzate che vi credete ricchi' - infoitsport : Mercato Juventus: non solo Mandzukic! 3 cessioni e due acquisti, incasso da 50 milioni! -