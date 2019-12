Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito di mirati servizi di prevenzione e repressione dei reati, in particolare per contrastare i reati di criminalità diffusa, disposti per l’evento “Luci d’Artista” e le concomitanti festività natalizie, gli agenti della Polizia di Stato della “Sezione contrasto alla criminalità diffusa e straniera” della Squadra Mobile della Questura di Salerno hanno tratto in arresto in flagranza di reato due uomini, pluri, ritenuti responsabili di tentatoaggravato in concorso. In seguito ad una segnalazione diin atto, gli agenti della Squadra Mobile intervenivano prontamente, unitamente a personale delle Volanti, bloccando alle spalle di un noto esercizio commerciale della zona periferica della città due uomini, che intanto erano saliti a bordo di una autovettura, con entrambe le targhe alterate e rese opportunamente illeggibili, in ...

ONDANEWSweb : Tentano un furto in un esercizio commerciale a Salerno. Arrestati due pluripregiudicati - - ottopagine : Tentano furto in un bar: arrestati due uomini #Salerno - anteprima24 : ** Tentano un furto in un negozio: arrestati due pregiudicati ** -