Scomparso da due anni | trovato in un armadio Era nella casa di sospetto pedofilo

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Germania, 15enneda duenascosto in un. Si trovavadi un: indagini in corso.

Intuitizioni : RT @ImolaOggi: Ragazzino scomparso da due anni trovato vivo nell'armadio di un sospetto pedofilo. Polizia tedesca: non vi sarebbero prove c… - MarekNapoli : RT @CerchiamoDenise: ?? #GERMANIA, RAGAZZO SCOMPARSO DA PIÙ DI DUE ANNI TROVATO IN ARMADIO DI SOSPETTO #PEDOFILO Il giovane è sotto la prot… - infoitestero : Trovato in armadio ragazzo scomparso da due anni in Germania -