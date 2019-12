Pistoia | bimbo di sette anni cade nel fiume in piena

Leggi la notizia su bigodino

(Di lunedì 23 dicembre 2019) L’ennesimo terribile incidente è avvenuto nella giornata di ieri, domenica venti due dicembre a Ponte Buggianese, un piccolo paese in provincia di. Un bambino di, era in bici con i genitori, ma dopo aver perso l’equilibrio, è caduto nelPesce. Ora è in gravi condizioni. Un evento davvero terribile, che ha sconvolto l’intera popolazione, ma soprattutto entrambi i suoi genitori, che erano usciti con lui per fare una passeggiata ed hanno assistito a tutta la scena. Secondo le informazioni che sono state rese note, era mezzogiorno circa, quando il piccolo era uscito con la madre ed il padre, per fare un giro con le loro biciclette. All’improvviso però, ha perso l’equilibrio ed è caduto nel, che era ina causa del maltempo degli ultimi giorni, che ha colpito quasi tutta l’Italia. Il bambino, stava per essere portato ...

