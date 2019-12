Natale 6 consigli per un fritto perfetto

Leggi la notizia su dilei

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Dolce o salata, tra le basi della gastronomia italiana tipica natalizia, la frittura è sicuramente una delle più apprezzate dal Nord al Sud della penisola. Dalla pasta cresciuta campana ai cuddureddi calabresi passando per le pittule pugliesi, i tortelli fritti dell’Emilia Romagna o gli stecchi fritti di Genova, lo sfrigolio dell’olio in genere mette sempre d’accordo tutta la famiglia. Ad eccezione di chi segue diete dimagranti o ha qualche problema di salute. Oggi in realtà, dopo anni di demonizzazione, la scienza ha dimostrato che un uso intelligente delpotrebbe addirittura ridurre il colesterolo in eccesso e migliorare le funzioni digestive. A confermarlo è il dott. Fausto Aufiero, medico ed esperto in bioterapia nutrizionale, che nel suo ultimo libro “Principi di bioterapia nutrizionale” (Vis Sanatrix Naturae) ha dedicato un capitolo proprio al, svelando perché può ...

mkulimaforum : RT @AlimentiSalute: Cinque consigli per prepararsi alle feste natalizie, stando attenti ad alcuni comuni rischi alimentari ed evitando inut… - giorgiotave : 35 Consigli per il Futuro: Auguri e Buon 2020 a Tutti! - RedaconRadionov : Natale: come gestirsi a tavola. I consigli della dottoressa Maria Grazia Nibali - -