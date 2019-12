Manovra economica | alla Camera è in programma il voto di fiducia per l’approvazione

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 23 dicembre 2019)è il giorno dellaper l’approvazione definitiva Oggi, lunedì 23 dicembre,è inildiche dovrebbe portare all’approvazione definitiva la. La legge di Bilancio, infatti, è stata già approvata al Senato lo scorso 16 dicembre sempre tramite ildi: via libera del Senato, il governo incassa laLa decisione del governo si è resa necessaria per chiudere nei tempi previsti laed evitare, così, l’esercizio provvisorio. Ad ufficializzare la mossa dell’esecutivo è stato, nella giornata di domenica 22 dicembre, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. Proteste da parte delle opposizioni, le quali hanno lamentato l’impossibilità di apporre modifiche al testo, arrivato blindatodopo ...

LegaSalvini : Intervento di Massimo Garavaglia contro la manovra economica - matteosalvinimi : #Salvini: Siamo al 16 dicembre e la manovra economica non è ancora arrivata in Parlamento. #nonelarena @nonelarena - inPrimisNotizie : #Manovra economica, oggi voto con fiducia alla Camera; #India, ancora manifestazioni contro la legge sulla cittadin… -