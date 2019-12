Maltempo Liguria | massa di pietre | fango e piante dalla collina di punta Manara

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Unadisi è staccatadiinvadendo una vasta area di Riva Trigoso, nel levante ligure, a ridosso di una falegnameria e di un parcheggio. Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari e i vigili urbani di Sestri Levante che hanno evacuato la falegnameria e fatto spostare le auto parcheggiate per il pericolo di nuovi cedimenti, a pochi metri dalle case. Domani mattina il personale della Protezione civile eseguirà un sopralluogo.L'articolodidiMeteo Web.

