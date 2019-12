Forlì, invalido travolto in strada: è gravissimo. Muore il cane, il pirata fugge (Di lunedì 23 dicembre 2019) I fatti nella tarda serata di ieri in viale dell’Appennino all’altezza di via Pertini, nei pressi del parco urbano Franco Agosto. La polizia è ancora sulle tracce della persona alla guida dell'auto (pare una Punto di colore chiaro). Il 36enne è all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena col codice di massima gravità. Il suo cane (un pastore tedesco) non ce l'ha fatta.

