Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 23 dicembre 2019)più di 40, per la prima volta aè entrato in carica un. È Manuel Marrero, 56, ministro del Turismo da 15. Di professione architetto, èsu proposta del presidente Miguel Díaz-Canel, che aveva presentato personalmente la sua candidatura e che lo descrive come «un uomo caratterizzato da modestia, onestà, capacità lavorativa, sensibilità politica e lealtà al partito e alla rivoluzione». «La proposta è stata debitamente approvata dall’ufficio politico del Partito comunista di», ha spiegato Diaz-Canel, presentando la designazione all’Assemblea nazionale, che l’ha firmata all’unanimità. Subito, l’ex presidente Raul Castro, leader del Partito Comunista, ha stretto la mano di Marrero. L’ultimodieraFidel Castro, che era rimasto in carica dal 1959 (l’anno della rivoluzionena) al 1976: ...

bioesteticaonl1 : Cuba, dopo più di 40 anni è stato eletto un premier #bioesteticaonline #news #estetica #onitecnica #nails - FEMsrl : Cuba ha il suo premier: dopo 40 anni, nominato primo ministro Manuel Marrero - infoitestero : Cuba ha il suo premier: dopo 40 anni, nominato primo ministro Manuel Marrero -