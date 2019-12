(Di lunedì 23 dicembre 2019) La seconda clip del BoB,Ofsi chiude con Redche si lascia andare in uno spontaneo: "Mamma mia". Nella puntata delRosso andata in onda lunedì 16 dicembre ha avuto luogo quell'attimo di poesia, intimismo e sentimento che non manca mai nel salotto di Red. A questo giro abbiamo scoperto, fieramente dalla scuderia di Caterina Caselli e già presente durante l'esibizione di Giulia Luzi con la quale ha duettato sulle note di Your Song di Elton John. Un pianoforte e una voce caratteristica,arriva nello studio delRosso come se tornasse da un viaggio nel tempo. Una giacca, un ciuffo audace e un sorriso sincero sono il suo biglietto da visita, ma quando canta e suona gli succede qualcosa. Redglielo fa notare: "Cosa ti succede mentre canti?".risponde: "Mi trasporto. So che sembra banale ma la mia ...

Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : BoB Best Of Barone: dal format di Red Ronnie Michael Leonardi ci dà una lezione di vita - eleutheriana : RT @RedRonnie: BoB, Best Of Barone: Giulia Luzi porta la sua passione per la musica da Red Ronnie - spalla72g : RT @RedRonnie: BoB, Best Of Barone: Giulia Luzi porta la sua passione per la musica da Red Ronnie -