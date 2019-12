Sci freestyle | Coppa del Mondo aerials | seconda vittoria consecutiva di Qi Guangpu e Xu

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) Si sono da poco concluse le gare dideldi, disciplina dello sci, a Shimao Lotus Mountain (Cina). Qie Xu Mengtao hanno bissato ladi ventiquattro ore fa mostrando una netta supremazia sulle nevi di casa. MASCHILE- Qiè reduce da un periodo non proprio favorevole ma dopo il trionfo di ieri ha ritrovato fiducia e grinta. Anche nella gara odierna è stato una spanna superiore agli avversari. Con i suoi 128.05 punti è riuscito a piazzare l’ennesimo sigillo indel. Alle sue spalle il russo Maxim Burov che con una prova decisamente solida ha portato a casa i 126.70 punti necessari per conquistare la piazza d’onore. A chiudere il podio l’altro cinese Jia Zongyang che con 123.90 è riuscito a conquistare la terza piazza a Shimao Lotus Mountain. FEMMINILE – Anche in campo femminile la vincitrice è stata la ...

