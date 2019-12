Sci di fondo oggi in tv | orari team-sprint Planica 2019 | startlist | programma e streaming

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) Si chiude, in attesa del Tour de Ski, il fine settimana interamente dedicato alle proveper lo sci di, chevedrà proseguire la Coppa del Mondo in Slovenia: asi concluderà la quarta tappa della stagione con le odiernea coppie TL. Grande attesa in casa Italia soprattutto per Federico Pellegrino dopo la seconda piazza di ieri, affiancato nellada Stefan Zelger. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1, mentre la direttasarà affidata a RaiPlay ed Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Di seguito ilodierno completo della Coppa del Mondo di sci di(Slovenia). CALENDARIOSCI DIDomenica 22 dicembre 09.10 Semifinalia coppie TL maschile e femminile 11.10 Finalia coppie TL maschile e ...

repubblica : Sci fondo: primo podio stagionale per Pellegrino, è secondo nella sprint di Planica - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Fondo - L'emozione di Alice Canclini: 'Molti penseranno che è solo un punto, ma è lo scalino che mi mancava; ora sono più… - PeterAngster : RT @Eurosport_IT: Troppo Chavanat per Pellegrino, l'azzurro strappa comunque un ottimo secondo posto nello sprint di Sci di Fondo ???? Appla… -