Roma | incidente a Ponte Milvio | auto travolge e uccide due ragazze

(Di domenica 22 dicembre 2019) Duesono morte la notte scorsa dopo essere state investite nella zona di, cuore della movidana. Al momento dell'le due giovani stavano attraversando Corso Francia, una strada a scorrimento veloce, all'altezza dell'incrocio con la via Flaminia Vecchia e con una rampa di accesso all'Olimpica, in una zona piena di locali. L'investitore è stato preso in consegna dai vigili urbani diCapitale, impegnati nei rilievi insieme con la polizia. Al momento dell’la strada era bagnata dalla pioggia scesa copiosa sulla Capitale già dalla serata di sabato.

