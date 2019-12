Resident Evil 3 | svelata la modella che presterà il suo volto a Jill Valentine

Leggi la notizia su eurogamer

(Di domenica 22 dicembre 2019) Poche ore fa, Capcom ha ufficializzato il nome dellachele sue fattezze a, la protagonista di3 Remake, in arrivo il prossimo anno su console e PC.Si tratta di Sasha Zotova, unadi origini russe che si dice entusiasta del lavoro compiuto insieme a Capcom. In una serie di post su Instagram, la ragazza ha pubblicamente ringraziato gli sviluppatori per l'occasione concessa e i fan per il supporto.Il nuovissimo RE Engine di Capcom è in grado di generare dei volti incredibilmente verosimili, come abbiamo potuto ammirare in7 e DMay Cry 5; anche in questo caso, il lavoro di digitalizzazione degli attori ha dato i suoi frutti, come potete ammirare voi stessi in questa immagine comparativa.Leggi altro...

