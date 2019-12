Pezzi Unici 2 si farà?

(Di domenica 22 dicembre 2019) Per un mistero che va a risolversi, potrebbero essercene altri pronti a rivelarsi: la prima stagione diha convinto il pubblico di Raiuno, che ha regalato alla fiction di Cinzia Th Torrini con Sergio Castellitto, Irene Ferri e Giorgio Panariello buoni ascolti.Proprio per questo, pensare ad una seconda stagione non è impossibile. D'altra parte, già durante la conferenza stampa la regista e sceneggiatrice della serie aveva dichiarato di avere in mente qualche idee per un'eventuale seconda stagione. La recensione di2 si? pubblicato su TVBlog.it 22 dicembre 2019 13:04.

