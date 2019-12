Mandamento Baianese | patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – Prosegue l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio, finalizzati, oltre alla prevenzione dei reati in genere, anche alla sicurezza stradale, sia sulle principali arterie che nei centri abitati, ancora troppo spesso teatri di gravi incidenti le cui conseguenze sono rese maggiormente tristi dal fatto che il più delle volte risultano corollario del mancato rispetto alle norme del Codice della Strada. Incuranti degli altissimi rischi (per sé e per gli altri) che ciò comporta, ancora troppi automobilisti si mettono al volante dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. Fenomeno, particolarmente marcato nei fine settimana, che l’Arma dei Carabinieri contrasta con controlli preventivi mirati a scongiurare le tristementi note “stragi del sabato ...

