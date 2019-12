Maltempo | un uomo ucciso da un albero a Napoli In Irpinia un torrente “solleva” una

Leggi la notizia su ilsecoloxix

(Di domenica 22 dicembre 2019) Incidente nella notte a Sant’Antioco: in salvo i 12 membri dell'equipaggio. Trecento persone sfollate in. Ieri altre due vittime in Friuli e Toscana

NewSicilia : #NotiziedallItalia - La bufera di vento ha provocato la caduta anche di altri alberi e cartelloni pubblicitari in t… - giornali_it : RT @robdeangeliss: CAMBIO CLIMATICO SOLO PER COLPA DELL'UOMO?--- - prestia_fabio : RT @tg2rai: #Maltempo che continua ad imperversare con venti e nubifragi su tutta la penisola. Un uomo è morto a #Napoli, grave un bimbo a… -