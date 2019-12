Le canzoni di Natale del 2019 da Katy Perry a Taylor Swift

Leggi la notizia su gqitalia

(Di domenica 22 dicembre 2019) Più del calendario dell'Avvento e quasi come l'albero con puntale e palline colorate, a fare l'atmosfera a dicembre sono ledi. È passato un po' di tempo da quando abbiamo ascoltato una hit natalizia nuova e originale, vero? Ogni dicembre da un po' di tempo, All I Want For Christmas di Mariah Carey e Last Christmas degli Wham! rientrano in classifica, riportandoci a vecchi successi e vecchi ricordi di vecchi Natali, mentre gli sforzi degli artisti contemporanei per abbinare l'artistico al pop declinandoli alla maniera delle Feste passa un po' in sordina. Non quest'anno, però. Sarà la nostra disperazione collettiva che ci spinge verso qualsiasi cosa non sia politica, sarà la nostalgia tipica di quando si chiude un decennio, ma ilsi è rivelato un anno proficuo in termini di pesi massimi del pop ...

Barilu7 : RT @_iamthecutest_: VI PREGO NON IGNORATEMI mia sorella aveva chiesto a Babbo Natale il canta tu di Frozen ma visto che ha scritto la lette… - chisteers : RT @_iamthecutest_: VI PREGO NON IGNORATEMI mia sorella aveva chiesto a Babbo Natale il canta tu di Frozen ma visto che ha scritto la lette… - ThanhtinhNa6868 : Le più belle canzoni natalizie?? Canzoni di natale Inglese 2020 ?? Buo... -