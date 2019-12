Lamberto Sposini | lo scatto dell’abbraccio con Cesara Buonamici commuove i fan

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019)felici e sorridenti mentre si abbracciano tra le risate, seduti sul divano di casa, e a commento la frase “e le risate”. Questo, pubblicato su Instagram dallo stesso, mostra i due ex colleghi al Tg5, da sempre molto amici, immortalati in un momento di relax e convivialità. Era da tempo che il giornalista e conduttore, che si è ritirato a vita privata dopo il grave ictus che l’ha colpito nell’aprile del 2011, non si mostrava al pubblico e per questo questa immagine della sua vita privata ha commosso i suoi fan che nei commenti gli hanno mostrato il loro affetto, cogliendo l’occasione per fargli gli auguri di Natale. Visualizza questo post su Instagrame le risate Un post condiviso da(@) in data: 19 Dic 2019 alle ore 4:01 PST L'articolo ...

