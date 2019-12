L’Africa si allontana dal Franco Cfa (Di domenica 22 dicembre 2019) Come auspicato nell’ultima riunione dei capi di Stato delle ex-colonie francesi, l’Africa si allontanerà dal Franco Cfa. La valuta, lodata per la sua capacità di mantenere gli equilibri monetari che altrove nel continente non riescono ad essere raggiunti, è stata da sempre causa di eccessive ingerenze francesi all’interno dell’economia africana. Ieri, nella conferenza di Abidjan nella quale ha presenziato anche il presidente francese Emmanuel Macron, un primo passo è stato compiuto. A capo della banca centrale incaricata di gestire la valuta internazionale non ci sarà più un economista francese ed i Paesi africani ed i Paesi aderenti al sistema monetario non dovranno più tenere il 50% delle proprie riserve depositate alla Banca di Francia a titolo di garanzia. Parigi trema? Le nuove disposizioni, al momento della loro implementazione graduale nei prossimi anni, ...

Leggi la notizia su it.insideover

