Il commento del Napoli | “E’ la serata per cuori impavidi Si libera l’urlo di un intero

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il Calciocommenta sul suo sito la vittoria della squadra contro il Sassuolo. Una vittoria che mancava davvero da troppo tempo e che per un istante è sembrata sfumare anche stasera. Ma la squadra ha spinto finché non ha ottenuto i tre punti che sfatano l’incantesimo in cui era rimasta intrappolata. All’ultimo respiro, all’ultimo assalto, all’ultimo battito da cuore oltre l’ostacolo. Ilribalta l’inerzia, la storia recente e l’incantesimo nefasto battendo il Sassuolo al minuto 94 con un gol di Elmas, il suo primo stagionale, che pesa un quintale e vale quanto un monile. Azzurri che erano partiti in salita, sotto il ritmo altissimo del Sassuolo che passa dopo mezzora e comanda il gioco. Ilriesce a resistere e lottare nel periodo di tregenda per poi risalire nella ripresa. Poco prima dell’ora Allan si inventa un gol da ...

