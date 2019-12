Elisabetta II e i suoi eredi | in uno scatto le quattro generazioni di monarchi

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 22 dicembre 2019) Francesca Galici In uno solosono stati rappresentati i sovrani del Regno Unito dei prossimi decenni: in un'atmosfera natalizia, la ReginaII si è voluta far ritrarre insieme al principe Carlo, al principe William e al principe George Il 2019 non è stato un anno facile per la reginaII e per tutta laa inglese. Sono stati tanti e piuttosto importanti gli scandali che hanno coinvolto la Corona. Tuttavia, anche la regina a Natale cerca un po' di serenità e di pace circondandosi daiaffetti e una delle ultime foto diffuse da Kensington Palace mostra un momento inedito della famiglia reale, che è qualcosa di più di un semplicefamiliare. Si tratta di foto ufficiali rilasciate a sostegno di un'iniziativa benefica sostenuta dalla regina e dalla famiglia reale, per offrire un aiuto extra alle forze armate inglesi e alle associazioni ...

