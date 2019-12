Sassuolo-Napoli | Mertens recupera Luperto e Manolas reggono la difesa

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 21 dicembre 2019) Rino Gattuso prepara la partita di domani sera contro il. Sul Corriere dello Sport le possibili scelte del tecnico in termini di formazione. La buona notizia è che siachehanno smaltito i rispettivi affaticamenti e tornano dunque disponibili. Oggi ci saranno le ultime prove tattiche prima della partenza per l’Emilia, ma ildovrebbe essere distribuito in campo nel modo che segue. In porta ci sarà sempre Meret. Davanti a lui una linea composta da Di Lorenzo,e Mario Rui. Al centro, Fabian agirà da regista, Allan sarà mezzala destra e Zielinski si posizionerà a sinistra. Il tridente dovrebbe essere composto da Callejon, al momento in ballottaggio con Lozano, Milik e Insigne. “, che ieri s’è allenato da solo, è in crescita” L'articolola...

