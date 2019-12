Maltempo | due vittime in Friuli e Toscana Allarme a Venezia

Leggi la notizia su viagginews

(Di sabato 21 dicembre 2019) L’Italia ancora nella morsa del. Un uomo è stato travolto da un torrente a Cordenons, in, mentre un motociclista è finito in un fiume in. L’ondata diche da ieri flagella l’Italia ha fatto le prime due. Un uomo è morto a Cordenons, in provincia di Pordenone, travolto dalla piena … L'articolo, dueinè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

