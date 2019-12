Il mondo di The Witcher si unisce alla serie Total War in questa ambiziosa mod amatoriale

Leggi la notizia su eurogamer

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ladi Thesarà anche popolare come RPG e gioco di carte digitali, ma sembra che qualcuno voglia provare ad immaginare ildello Strigo anche sotto forma di titolo strategico. Questo, grazie ad un'mod di Medieval II:War Kingdoms.Il progetto, ad opera di alcuni fan, si intitolaWar e mira a ricreare gli eventi della Terza Guerra Settentrionale, utilizzando Mediaval II come base, in quanto ambientato principalmente in Inghilterra e quindi più adatto aldi The. Gli sviluppatori amatoriali promettono grandi battaglie fra le tre grandi fazioni: Redania, l'impero Nilfgaard e Novigrad. Inoltre, anche isaranno presenti nella mod, come unità speciali che le fazioni potranno schierare in battaglia.Al momento, la mod si trova nelle fasi iniziali di progettazione, ma gli sviluppatori assicurano che quando una delle tre fazioni ...

