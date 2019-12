Gattuso parla di rinnovi e di 4-3-3

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di sabato 21 dicembre 2019) Gennarohato in conferenza stampa a Castelvolturno, alla vigilia del match col Sassuolo.“Ho visto una squadra che si è consegnata a me ed al mio staff, ho visto grande disponibilità, abbiamo lavorato molto forte. Ho visto una squadra che fa tutto quello che chiediamo, è chiaro che cerchiamo qualcosa di diverso e dal primo giorno vi hoto di giocare per reparti. Abbiamo la nostra filosofia, dobbiamo tornare a fare quello che il Napoli ha fatto per tanti anni dopo l’ultimo anno e mezzo in cui ha giocato con un modulo diverso. Dobbiamo credere in ciò che facciamo”. “Ringrazio i giocatori per la disponibilità, non è facile quando per tanti anni sei lassù e vinci sempre ed ora per due mesi non vinci. Può succedere come col Parma all’inizio, non è un caso, subentra la paura ma dobbiamo uscirne. Ho sentitore dell’ultima spiaggia, ma ...

Giacomobacci2 : RT @la_rossonera: #Rino #Gattuso, lapsus in conferenza stampa. Parla di @acmilan al posto di @sscnapoli, alla vigilia dell’importante sfida… - __PadrePioli__ : RT @la_rossonera: #Rino #Gattuso, lapsus in conferenza stampa. Parla di @acmilan al posto di @sscnapoli, alla vigilia dell’importante sfida… - gipalazz : RT @la_rossonera: #Rino #Gattuso, lapsus in conferenza stampa. Parla di @acmilan al posto di @sscnapoli, alla vigilia dell’importante sfida… -