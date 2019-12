Elodie Di Patrizi | Marracash | femminilità e su Sanremo …

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di sabato 21 dicembre 2019)Diha quasi cinque milioni di ascoltatori su Spotify. È seguita su Instagram da un milione di followers e il suo successo innalza quattro dischi di platino. Ma prima di salire sul podio di “Amici” classificandosi seconda,ha cominciato la sua carriera come modella. Attualmente impegnata nelle vesti da Testimonial per “Yamamay”, lo spot natalizio del marchio ha invaso il web. L’intimo indossato dalla cantante per “Yamamay” ha valorizzato la sua sensualità. In una recente intervista rilasciata al settimanale “Gente”, la cantante italo-creola ha confidato quanto lo spot pubblicitario le abbia dato la possibilità di guardarsi in un modo diverso. Attraverso il balloha comunicato quel suo profilo femminile e sensuale che la contraddistingue. E proprio di sensualità e seduzione, che durante l’intervista ...

