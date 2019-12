Combinata nordica | Coppa del Mondo Ramsau 2019 | Geiger beffa Riiber in volata Costa

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Si ferma, dopo cinque vittorie consecutive, la striscia di Jarl Magnusnelladeldi. Il norvegese è costretto ad arrendersi in una gara davvero dura e spettacolare in quel di(Austria): nella Gundersen di 10 km con il salto dal trampolino HS98 ad imporsi è il teutonico Vinzenz. Fenomenale la prova in rimonta da parte del 22enne nativo di Oberstdorf: per lui è il secondo successo individuale in carriera, a bissare quello ottenuto nel gennaio di quest’anno in Val di Fiemme. Una fittissima nevicata ha aperto la prova di sci di fondo, con la pista diventata molto insidiosa. I norvegesi hanno provato la fuga con la coppia Bjoernstad-, i primi due nel salto, ma da dietro sono arrivati i teutonici in rimonta. Nell’ultimo giro si è formato un gruppo di cinque uomini che è andato a giocarsi la vittoria: oltre ai due fenomenali ...

