Che tempo che fa | regalo di Natale a Matteo Salvini | non solo Formigli | chi porta in

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) Domenica 22 dicembre 2019, alle ore 21.00 su Rai2, nuovo appuntamento con CheChe Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, preceduto alle ore 19.40 da CheChe Farà, con i divertenti sketch di Mago Forest e Raul Cremona e con l’inviato speciale Gigi Marzullo. Una p

Benji_Mascolo : Orgoglioso di te Shari. Hai un futuro incredibile davanti. Quando cinque anni fa hanno eliminato me e Fede da… - acmilan : ?? @IsmaelBennacer spoke to @MilanTV about his season so far and his New Year Resolution ? ?? Tempo di primi bilanci… - matteorenzi : Mara Carfagna è una persona perbene. E come tale non va tirata per la giacchetta. Deciderà lei. Certo è che c'è uno… -