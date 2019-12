Sequestrate tonnellate di carne e pesce pericolose: erano pronte ad essere vendute per Natale (Di venerdì 20 dicembre 2019) Sequestrate diverse tonnellate di pesce e di carne di vario tipo, tenute in cattivo stato di conservazione e dunque potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. erano pronte alla vendita al dettaglio in vista delle festività natalizie. L'operazione della Polizia Stradale a Sala Consilina, nel Salernitano.

Leggi la notizia su napoli.fanpage

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sequestrate tonnellate