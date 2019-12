Scomparsa di Marta Calvo, confessa un uomo: “L’ho fatta a pezzi” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Il caso della Scomparsa di una giovane ragazza di 25 anni ha scosso la Spagna per diversi giorni. Nelle ultime settimane un uomo ha confessato di averla uccisa e fatta a pezzi. Nonostante la confessione, le dinamiche non sono ancora chiare e soprattutto non si trovano i resti della ragazza. La Scomparsa della giovane Marta Calvo La giovane spagnola aveva un appuntamento con un uomo conosciuto attraverso un sito di incontri, presso il centro di Manuel, piccola città in provincia di Valencia. La sera del 7 novembre Marta aveva mandato un messaggio su Whatsapp a sua madre con la sua posizione e da quel momento non si sono più avute sue notizie. La famiglia ha poi denunciato la Scomparsa, ma da subito per la polizia trovare la ragazza ancora in vita sembrava poco probabile. Dopo quasi un mese di indagini, gli investigatori sono giunti ad un nome, quello di Jorge Ignacio Palma, un ...

