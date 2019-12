Sci alpino | superG Val Gardena 2019 interrotto per la nebbia! Dominik Paris bloccato in

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ildella Val, prova valida per la Coppa del Mondo-2020 di sci, è statoa causa della nebbia che ha fatto capolino nella prima metà del tracciato. Un fitto muro è salito verso la parte centrale della Saslong e così gli organizzatori sono stati costretti a sospendere la gara dopo che sono scesi i primi quattro atleti: al comando si trova lo svizzero Mauro Caviezel con 27 centesimi di vantaggio sul tedesco Andreas Sander, 0.75 sull’austriaco Christian Walder e 0.84 sull’altro teutonico Josef Ferstl. Il semaforo verde è arrivato proprio mentre il nostro, col pettorale numero 5, si stava dirigendo verso il cancelletto di partenza per scendere. Il Campione del Mondo di specialità è stato fermato proprio sul più bello e le condizioni meteo non sembrano migliorare col trascorrere dei minuti, nella località altoatesina è anche ...

