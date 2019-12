Prove generali di Android 10 su Samsung Galaxy S9 | pronta la terza beta

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Sappiamo che iS9 riceveranno10 in versione stabile con la One UI 2.0 a partire dal mese di gennaio, come dimostra anche il rilascio della, che segue la seconda di appena qualche giorno (i lavori si stanno, quindi, intensificando per poter poi produrre il massimo sforzo da qui a poco). Come riportato da SamMobile, per il momento il rilascio sembra essere avvenuto solo in India, ma scommettiamo che nel giro di pochissimo la distribuzione si estenderà anche agli altri Paese per i quali è stato aperto il programma. Come si può constatare dal changelog, più ci si avvicina al mese di gennaio e più i bug elencati nel registro delle modifiche si riducono (tant'è che lane elenca soltanto quattro). Il pacchetto, contraddistinto dalle serie firmware G960FXXU7ZSL9/G965FXXU7ZLS9 (rispettivamente per iS9 e S9 Plus), ha un peso ...

