Nuoto | Finali ISL 2019 | Daiya Seto cancella Ryan Lochte e fa suo il record del mondo dei

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il giapponesefa il suo “jackpot” al Mandala Bay di Las Vegas (Stati Uniti), sede delledella ISL, la Champions League del(vasca corta). Nella sfida che vede confrontarsi Cali Condors, LA Current, London Roar ed Energy Standard il nipponico, oro nei 200m e nei 400m misti e argento nei 200m farfalla a Gwangju (Mondiali), ha fatto valere le sue strepitose qualità acquatiche nell’alternarsi degli stili (400 misti)., facente parte degli Energy Standard, ha infattito il primato delstorico dell’americano(3’55″50, siglato nel corso dei Mondiali 2010 in vasca corta a Dubai). Lo straordinario 3’54″81 ha regalato infatti il nuovo WR in una gara di alti contenuti tecnici, lanciata fin da subito su ritmi notevolissimi (1’51″40 il passaggio ai 200 metri). Alle sue spalle, ...

