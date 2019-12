Napoli | Mertens vuole restare | ma non si trovano accordi sulle cifre

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di venerdì 20 dicembre 2019): ma non siDriesvorrebbea vita. Il belga piace molto in Premier League e su lui c’è stato l’interesse di Juve, Inter, Roma e Lazio. L’edizione odierna de Il Mattino fa sapere che le idee di Dries però sono abbastanza chiare: il ‘Ciro’ divorrebbe chiudere la carriera in maglia azzurra ed ha prospettato ad ADL di poterai piedi del Vesuvio come dirigente. Ha chiesto però un triennale ainvariate rispetto le attuali: il patron ha risposto con un biennale apoco meno che dimezzate rispetto agli attuali 4 milioni. Per ora, la distanza tra le parti resta non colmabile. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Venerato spiega i motivi della crisi delBuffon elogia la Lazio ma dimentica i trofei delBorghi: ”Nel Barcellona bisogna fermare ...

