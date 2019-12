Napoli: furto in supermercato in via Nazionale delle Puglie. Arrestate due ragazze (Di venerdì 20 dicembre 2019) Cronaca di Napoli: Due ragazze di Afragola sono state bloccate e Arrestate per furto in supermercato in via Nazionale delle Puglie. I carabinieri della stazione di Poggioreale hanno arrestato per furto in supermercato aggravato due donne di Afragola: Anna Mariarca Russo, 27enne e Laura Fusco, 28enne. In un market di via Nazionale delle Puglie si … L'articolo Napoli: furto in supermercato in via Nazionale delle Puglie. Arrestate due ragazze proviene da 2A News. Scritto da Redazione

