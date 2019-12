Milano | frenate brusche in metro | la soluzione di Atm

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ultimamente sono state tante lesulladi– l’ultima il 6 Dicembre a San Babila – che spesso hanno costretto molti passeggeri in pronto soccorso. Mercoledì 19 Dicembre si è a lungo discusso a riguardo, durante una seduta della Commissione Trasporti a Palazzo Marino. Arrigo Giana direttore generale di Atm, ha assicurato che nel 2020 saranno attuate delle soluzioni.in: i colpevoli e le soluzioni L’azienda dei trasporti milanesi ha lavorato per capire l’origine di queste improvvise e violentee l’ha trovata nelle così dette “sentinelle”. Si tratta di sistemi automatici che inviano degli avvisi ai treni in circolazione quando individuano dei pericoli lungo i binari. Il mezzo a questo punto effettuerebbe una frenata, senza che il macchinista intervenga. Nell’ultimo periodo ci ...

Alberto21011956 : @marcotravaglio @fattoquotidiano Dr. Travaglio, se l'argomento è il movimento delle sardine, le buche di Roma, le f… - SettenewsWeb : Sarà predisposto ed attivato nelle prossime settimane un nuovo sistema frenante per la metropolitana di Milano. Il… - Notiziedi_it : Frenate selvagge sulla metropolitana di Milano: Atm modifica i sistemi della Rossa con l’ok dal ministero… -