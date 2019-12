Meteo | allerta sul Centro-Nord Chiusa la A6 tra Savona e Altare

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Torna il maltempo con una nuova perturbazione di origine atlantica in arrivo dalla Francia sul, e un netto peggioramento da stamattina soprattutto sulovest. In Liguria scatta l'rossa per frane e allagamenti quasi ovunque dalle 8 e dalle 12 nel Levante ligure e sarà la prima volta di un'emergenzarossa estesa a tutta la regione.Maltempo al-Ovest L'sarà poi arancione per frane e valanghe in Piemonte, dove osservate speciali saranno le province di Asti, Alessandria e Cuneo, già colpite da alluvioni a ottobre e novembre. Per piogge e vento in Lombardia.per vento in Emilia Romagna, in particolare a Modena, Reggio Emilia e Parma, e in Toscana, soprattutto sui crinali appenninici e nelle province di Prato e Firenze. Liguria,rossa In Liguria con l'rossa, la terza in due mesi, saràin via precauzionale ...

