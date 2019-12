LIVE Sci alpino | SuperG Val Gardena 2019 in DIRETTA | Paris quarto a un centesimo dal podio

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.08 Gara nuovamente interrotta, ancora una volta prima della partenza di un italiano, Mattia Casse. Davvero una giornata storta per i colori azzurri. 13.07 Il giovane norvegese Sejersted, in testa al secondo intermedio, rischia di scivolare ed è 13° a 0.85. Ora Mattia Casse. 13.05 Grande rimonta del tedesco Dressen che rifila addirittura 3 decimi a Kriechmayr nel finale. E’ terzo a 0.22,scivola in quinta posizione. 13.04 Sesto a 0.54 il francese Clarey, classifica cortissima. 13.02 Il veterano Reichelt èa 0.38 dalla vetta, appena 2 centesimi dietro. 13.01 Jansrud sbaglia nel finale, dilapida 36 centesimi di vantaggio e chiude a 0.05 da Kriechmayr. Dominikora èa 1dalvirtuale. Sfortuna nerissima. 12.59 Feuz è quinto a 0.55, la pista sembra essersi rallentata nel tratto finale. Qui ...

