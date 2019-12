L’eredità | la gaffe d’Insinna che suggerisce la risposta | ma la concorrente non coglie

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 20 dicembre 2019) L’Eredità, Flavio Insinnalaalla domanda ma lanon se ne accorge A Natale siamo tutti più buoni, anche Flavio Insinna che ha voluto aiutare unadel gioco L’Eredità, suggerendole laalla domanda. Purtroppo, la giovane in gara non ha colto lo spunto lanciato dal conduttore. Così recitava la domanda: La protagonista di quale serie tv di grande successo è stata una delle madrine di Telethon? La scelta a quattro voci indicava Doctor House, Beautiful, Friends e Grey’s Anatomy. Iole, la campionessa della puntata de L’Eredità andata in onda giovedì 19 dicembre 2019 su Rai 1, trovandosi le ultime due opzioni attive, ha dovuto scegliere tra Friends e Grey’s Anatomy. Davanti a tanta riluttanza, è intervenuto Insinna che le ha fornito un prezioso aiuto: “Dottoressa, tu che sei medico, dai, siamo un po’ ...

