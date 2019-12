Le strappò l'orecchio a morsi: la furia del fidanzato violento (Di venerdì 20 dicembre 2019) "Non mi sono reso conto, non volevo farle del male", ha dichiarato al giudice per le indagini preliminari. Ma il giovane 32enne di Gubbio, accusato di lesioni personali gravissime e di deformazione dell’aspetto delle persona, è stato condannato a quattro anni di carcere e 20 mila euro di provvisionale. Nel novembre del 2018 aveva preso a morsi la fidanzata staccandole quasi l'intero orecchio.La feroce aggressione si era consumata a Il Tempio, noto locale per scambisti di Saludecio in provincia di Rimini. I due fidanzatini si trovavano nella vasca idromassaggio del club privé quando lui l'ha aggredita. Come ricorda Il resto del Carlino, ad attirare l'attenzione degli altri clienti e del titolare erano state le grida della donna. Quando sono arrivati nella stanza, avevano trovato la ragazza con un fazzoletto premuto sull’orecchio destro: il fidanzato l'aveva morsa con forza staccandole ...

Leggi la notizia su ilgiornale

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : strappò orecchio